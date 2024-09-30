В Кремле не стали комментировать победу правой партии в Австрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать победу правой «Австрийской партии свободы» (FPÖ) на выборах в парламент страны.

«Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Здесь нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что по итогам выборов в парламент «Австрийская партия свободы» набрала 28,8% голосов. Эта фракция выступает против антироссийских санкций. Второе место на выборах заняла «Австрийская народная партия» с 26,3%, третье — «Социал-демократическая партия Австрии» с 21,1%.

Позже президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что действующее правительство страны на следующей неделе подаст прошение об отставке. Он также отметил, что попытается выяснить, какие компромиссы возможны между партиями для создания коалиции.

После победы «Австрийской партии свободы» в Вене начались массовые протесты. Жители австрийской столицы выкрикивали различные лозунги, например «вся Вена ненавидит АПС». Случайных прохожих митингующие просили присоединиться к протестам.

Ранее канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах.