Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали прогноз президента Сербии об окончании СВО

Песков о прогнозах Вучича по СВО: спецоперация закончится достижением ее целей

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине будет продолжаться 10 лет.

Представитель Кремля отметил, что у всех опытных политиков могут быть свои точки зрения, однако в Москве исходят из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей.

27 сентября в интервью TV Informer Вучич заявил, что вооруженный конфликт на Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию — на текущей линии фронта. По его мнению, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город». Президент Сербии также заявлял, что инициативой в конфликте на Украине владеет Россия, а странам Запада становится все сложнее поддерживать Киев.

Прогноз Вучича в разговоре с «Газетой.Ru» позднее прокомментировал депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию будет стратегической ошибкой для России.

Ранее Путин заявил, что правда на стороне России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами