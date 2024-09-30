В Кремле прокомментировали прогноз президента Сербии об окончании СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине будет продолжаться 10 лет.

Представитель Кремля отметил, что у всех опытных политиков могут быть свои точки зрения, однако в Москве исходят из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей.

27 сентября в интервью TV Informer Вучич заявил, что вооруженный конфликт на Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию — на текущей линии фронта. По его мнению, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город». Президент Сербии также заявлял, что инициативой в конфликте на Украине владеет Россия, а странам Запада становится все сложнее поддерживать Киев.

Прогноз Вучича в разговоре с «Газетой.Ru» позднее прокомментировал депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию будет стратегической ошибкой для России.

Ранее Путин заявил, что правда на стороне России.