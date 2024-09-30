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В ЕС созвали экстренную встречу глав МИД из-за ситуации в Ливане

Боррель созвал экстренную встречу глав МИД ЕС для обсуждения ситуации в Ливане

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Jean-Francois Badias/AP

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созвал экстренную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя европейской внешнеполитической службы.

«Подтверждаем, что верховный представитель созывает экстренную неформальную видеоконференцию сегодня в 17:00 (18:00 мск. — Прим. ред.), чтобы обсудить реакцию ЕС на последнюю эскалацию в Ливане», — сказал представитель.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. Этой техникой, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены ливанского движения «Хезболла». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль.

С 19 сентября, Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насралла. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

Ранее посол России обвинил США в кризисе на Ближнем Востоке.

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Операция Израиля в Ливане
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