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В США рассказали, о чем говорит холодный прием Зеленского в США

WSJ: холодный прием Зеленского в США показал сужающиеся возможности для Украины

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Холодный прием в США украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировал сужающиеся возможности для Киева в конфликте. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

На череде встреч Зеленский представил свой «план победы», в котором просит больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников, чтобы получить рычаги влияния на Россию.

Должностные лица администрации американского президента Джо Байдена, которые хотят избежать эскалационных шагов, скептически отнеслись к инициативе украинского лидера и заявили, что хотят больше подробностей, говорится в статье.

WSJ считает, что сложности, с которыми столкнулся Зеленский, «указывают на рискованный путь впереди».

План украинского президента содержит четыре основных пункта, писала британская газета The Times. Издание отмечало, что отсутствие в нем просьбы о принятии в НАТО свидетельствует о том, что украинское руководство признало невозможность вступления в организацию.

Ранее сообщалось, что Зеленский не покажет свой «план победы» украинцам.

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