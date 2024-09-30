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Защита экс-мэра Сочи обжалует возбуждение уголовного дела

Защита подаст жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении Копайгородского

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Нина Зотина/РИА Новости

Защита оспорит возбуждение уголовного дела против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Павел Зайцев.

Он обратил внимание, что в деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по словам представителя защиты, задержание было проведено с нарушениями.

Зайцев подчеркнул, что доказательства вины «являются недопустимыми», а уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат считает, что даже протокол задержания составили с нарушениями требований УПК РФ.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников.

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