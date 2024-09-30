Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен

Во Франции начинается судебный процесс против Марин Ле Пен и некоторых членов ее партии «Национальное объединение», сообщает РИА Новости.

Этого политика, ее отца Жан-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить в коррекционном трибунале Парижа. Их обвиняют в «нецелевом использовании общественных средств» Евросоюза в 2004-2016 годах. Утверждается, что члены «Национального объединения» использовали эти деньги, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию.

Марин Ле Пен обвиняют в том числе в создании «централизованной системы» отмывания денег Европарламента. Согласно оценкам, общий ущерб составляет €6,8 млн. Если политика признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере €1 млн и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. В таком случае она не сможет поучаствовать в выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году.

До этого Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной.

Ранее была названа настоящая причина расследования против Марин Ле Пен.