ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции посла в Хартуме

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявил, что самолет ВВС Судана ударил по резиденции главы эмиратской дипломатической миссии в Хартуме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«ОАЭ решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме», — отметили в МИД.

В заявлении обратили внимание, что здание получило «серьезные повреждения». По мнению дипломатов, суданская армия должна понести ответственность за этот удар. Во внешнеполитическом ведомстве нападение сочли «трусливым поступком».

В начале сентября ОАЭ подписали соглашение с ЮНИСЕФ о выделении $7 млн для предоставления экстренной продовольственной помощи Судану. В сообщении уточнили, что $6 млн предназначены Судану и $1 млн — Южному Судану. Отмечается, что 24,7 млн человек страдают, не попадая под продовольственную безопасность.

Ранее стало известно, что Россия и Украина поддерживали одну сторону в конфликте в Судане.