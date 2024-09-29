Мишустин совершит визит в Армению

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 октября совершит визит в Ереван, где примет участие в 40-м заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и пленарной сессии Евразийского экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба российского кабинета министров.

По ее информации, Мишустин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит «актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза». Они уделят особое внимание «вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах».

Стороны также рассмотрят направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В августе официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления США о том, что Армения хочет дистанцироваться от России, голословны.

Ранее Пашинян высказался о будущем отношений Армении и РФ.