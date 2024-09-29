Президент Ирана осудил действия Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что совершаемые властями Израиля преступления не останутся без ответа. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По его словам, Израиль продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы, ликвидировав генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллу.

Пезешкиан подчеркнул, что заверения США и европейских стран в достижении соглашения о прекращении огня, если Иран не станет отвечать на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, оказались ложными.

Днем 29 сентября сообщалось, что два руководителя «Хезболлы» были ликвидированы в результате нанесения Израилем удара по южной окраине Бейрута.

28 сентября организация лишилась заместителя главы Исполнительного совета шейха Набиля Каука. Он стал жертвой удара ЦАХАЛ по жилому кварталу Шиях, утверждают представители движения.

Ранее в МИД Ирана увидели в ликвидации лидера «Хезболлы» новый этап сопротивления.