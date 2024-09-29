В Австрии на выборах побеждает правая партия

Правая «Австрийская партия свободы» (FPÖ) по предварительным данным получает 29,2% и занимает первое место на выборах в парламент страны. Об этом свидетельствуют данные австрийского телеканала ORF со ссылкой на расчеты.

Партия действующего канцлера Карла Нехаммера «Австрийская народная партия» (ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.

На третьем месте оказывается Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) с 20,6%.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер при этом уже признал, что Австрийская народная партия проиграла на выборах в парламент.

До этого высказывались опасения, что на предстоящих парламентских выборах в Австрии впервые может победить ультраправая партия. Партия известна тем, что критически относится к позиции Запада в отношении конфликта на Украине, а также выступает против антироссийских санкций и за восстановление энергетического сотрудничества с Москвой.

Ранее в Европе выразили опасение союзом правых сил Австрии и Венгрии.