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Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц оценил ситуацию для Украины

Мерц назвал ситуацию для Украины «ужасной и очень отрезвляющей»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц оценил текущий баланс сил в российско-украинском конфликте для Киева и Запада. Об этом сообщает Bild.

Он подчеркнул, что если сегодня спустя 2,5 года после начала конфликта посмотреть на баланс сил, то он является «весьма ужасным и очень отрезвляющим».

По мнению Мерца, Запад начал действовать слишком поздно и сделал слишком мало.

Кандидат в канцлеры считает, что Украина никогда не сможет победить Россию.

По его словам, Германия должна сделать все, чтобы Россия сочла продолжение боевых действий «безнадежной затеей».

Накануне депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что большинство жителей Германии хотят завершения российско-украинского конфликта путем переговоров.

Она подчеркнула, что относительное большинство жителей Германии выступают против американских ракет на территории ФРГ для атак по России.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

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