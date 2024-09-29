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В МИД КНР назвали травлей введение односторонних санкций и блокад

Глава МИД КНР Ван И: односторонние санкции не помогут странам-монополистам

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Bai Xuefei/Global Look Press

Введение односторонних санкций и экономическое давление не способны принести той или иной стране монопольных преимуществ, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщается на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат 28 сентября выступил на общих прениях в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В том числе он высказался об «односторонней травле» в виде различных рестрикций и экономических блокад.

«КНР решительно поддерживает каждую страну в деле защиты своих законных прав, поддержании справедливости и открытости международной системы, совместном укреплении глобального развития, совместном противостоянии технологическим блокадам и разрыву цепочек [поставок]», — подчеркнул Ван И.

Он добавил, что санкции и попытки сдерживать экономический рост других государств не помогут странам-монополистам решить собственные проблемы. По словам министра, у каждой нации в мире есть право на лучшую жизнь, и отнять его никому не под силу.

25 сентября глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сообщил, что за последние 10 лет в отношении страны было введено более 21 тыс. санкций. Как он сказал, в первую очередь подобные незаконные ограничения бьют по беднейшим государствам.

Ранее украинские власти ввели новые санкции против РФ, Ирана и КНР.

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