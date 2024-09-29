В офисе Зеленского заявили, что россияне первыми узнают о разрешении бить вглубь РФ

Если украинским войскам разрешат наносить удары дальнобойным оружием по РФ, то россияне об этом узнают первыми, заявил в беседе с «РБК Украина» пресс-секретарь офиса украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет», — сказал Никифоров.

Он добавил, что Зеленский уже поговорил с представителями всех государств, от которых зависит решение по дальнобойному решению, а украинские власти оказывают «огромное давление» на Запад, надеясь, что союзники пойдут им навстречу.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, глава государства провел двусторонние переговоры с рядом зарубежных коллег.

Одним из ключевых событий стала встреча украинского лидера с действующим президентом США Джо Байденом, которая состоялась 26 сентября. Никаких решений по поводу ударов вглубь РФ при помощи западного оружия в Штатах так и не приняли.

Ранее стало известно, что американская разведка выступила против передачи дальнобойных ракет Украине.