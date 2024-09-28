Нетаньяху объяснил необходимость ликвидации лидера «Хезболлы»

Премьер Биньямин Нетаньяху впервые после ликвидации главы движения «Хезболла» Хасана Насраллы выступил публично и назвал его устранение необходимым для достижения целей Израиля, передает Ynet.

По словам Нетаньяху, устранение Насраллы нужно для безопасного возвращения жителей севера в свои дома, изменения баланса сил в регионе на годы вперед и освобождения заложников из сектора Газа (Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из Газы. В ответ премьер Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС).

«Чем больше глава палестинского движения ХАМАС [Яхья] Синвар видит, что «Хезболла» больше не придет ему на помощь, тем больше шансов на возвращение наших похищенных», — сказал израильский премьер.

Он добавил, что в начале недели осознал, что наносимых до этого ударов по Ливану недостаточно.

«Пока Насралла был жив, он мог быстро восстановить возможности, которые мы отобрали у «Хезболлы», — заявил политик.

Он отметил, что Израиль настроен продолжать удары по врагам, а граждан страны ждут новые вызовы.

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее СМИ узнали, кто был целью новой атаки Израиля на Бейрут.