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Лавров заявил о попытках подтолкнуть Иран к большой войне

Лавров: Иран пытаются спровоцировать на большую войну

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Иран пытаются вовлечь в масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Это утверждение он сделал в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Во время встреч, которые проходили в рамках сессии, мы уделили значительное внимание проблемам Ближнего Востока, включая новые вспышки конфликта на палестинских территориях, а также в Ливане и Сирии. Важно отметить, что происходят попытки вовлечь Иран, что может привести к серьезным последствиям в регионе», — подчеркнул он.

Кроме того, Лавров обсудил с коллегами конфликты в Сахаро-Сахельском регионе, суданские проблемы, ситуацию в других частях Африки и в Афганистане. «Мы также использовали данную возможность, чтобы поделиться своими оценками текущей ситуации, касающейся украинского кризиса», — добавил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

Накануне верховный лидер Ирана Али Хаменеи созвал в своей резиденции экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана после ударов Израиля по Бейруту.

Ранее Лавров рассказал о спирали насилия в конфликте на Ближнем Востоке.

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Конфликт Ирана и Израиля
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