КНДР убрала из уголовного кодекса статьи, связанные с объединением с Южной Кореей

В последние годы Северная Корея удалила из уголовного кодекса статьи о преступлениях, связанных с объединением с Южной Кореей, сообщает Yonhap со ссылкой на доклад южнокорейского Института объединения.

Как уточняет агентство, речь идет о статьях «Уголовная ответственность в отношении лиц, сожалеющих о предательстве Родины и нации» и «Подавление движения за освобождение корейской нации».

Согласно тексту доклада, КНДР за последние годы четыре раза меняла уголовный кодекс, но точно установить время внесения правок невозможно, так как не все версии кодекса публиковались. Исследователи отмечают, что последний вариант был принят за несколько дней до пленума Трудовой партии Кореи, где Ким Чен Ын назвал взаимоотношения с Южной Кореей отношениями двух враждебных государств.

Отмечается, что после этого в Северной Корее удаляют символы и упоминания единства корейской нации. В исчезнувших статьях было понятие «объединение Родины», что могло быть причиной декриминализации преступлений. Параллельно КНДР ужесточает наказание за надругательство над флагом и гербом и распространение безосновательных слухов, ведущих в общественному хаосу.

Ранее в МИД Южной Кореи рассказали, зачем нужно объединение Корейского полуострова.