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Россия и Буркина-Фасо договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

Лавров и глава МИД Буркина-Фасо договорились о неразмещении оружия в космосе

Глава российского МИД Сергей Лавров и глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом пишет ТАСС.

Подписание состоялась на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После этого лидеры МИД двух стран провели переговоры.

Незадолго до этого Лавров провел переговоры с рядом министров нескольких стран.

Например, с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой он обсудил актуальные вопросы партнерства двух стран и график двусторонних контактов на разных уровнях, а также урегулирование украинского конфликта.

В субботу Лавров также провел встречу с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом.

Позже сообщалось, что Лавров начал переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее Лавров указал на препятствия США для российской делегации в ООН.

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