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Посольство РФ обратилось к россиянам в Ливане

Посольство РФ призвало сообщить о себе пострадавших при авиаударах по Ливану

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Mohamed Azakir/Reuters

Посольство России в Ливане обратилось к российским гражданам, проживающим и временно находящимся в этой стране. Обращение опубликовал МИД России в своем Telegram-канале.

«Если вы или ваше имущество пострадали в результате продолжающихся авиаударов, просим незамедлительно сообщить об этом по экстренному номеру консульского отдела посольства: +961 70 008 218», — сказано в сообщении.

Также там призвали россиян четко соблюдать требования властей Ливана по обеспечению личной безопасности.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Хасана Насралла. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее возле аэропорта Бейрута начался пожар после атаки армии Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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