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Более 50 тысяч жителей Ливана бежали в Сирию

ООН: более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию

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Mohamed Azakir/Reuters

На данный момент порядка 50 тысяч жителей Ливана покинули страну, они бежали в Сирию. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в соцсети X.

«Более 50 тысяч ливанцев и сирийцев, проживающих в Ливане, в настоящее время перебрались в Сирию. Более 200 тысяч человек стали перемещенными лицами внутри Ливана», — написал он.

В своем сообщении представитель ООН отметил, что жители Ливана сбежали из страны, чтобы спастись от авиаударов израильской армии.

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия. Минздрав Ливана сообщил, что в Бейруте из-за атаки израильских войск пострадали 76 человек.

Ранее армия Израиля заявила о массированной ракетной атаке со стороны Ливана.

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