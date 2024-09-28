Советник Орбана раскритиковал Украину за решение бороться с РФ

Украина ввязалась в конфликт против России «совершенно безответственно». Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан венгерскому порталу «444».

Орбан напомнил, что в ходе антисоветского восстания в 1956 году за 12 дней безуспешного сопротивления власти СССР, результатами для Венгрии были лишь тысячи потерянных жизней. На месте Украины Будапешт «предпочел бы сдаться», подчеркнул он.

«Каждая страна сама решает свою судьбу. <…> Опираясь на опыт 1956 года, мы бы не поступили так, как президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это было безответственно», — сказал Орбан.

Позже сам венгерский премьер раскритиковал своего советника за эти слова. По словам Виктора Орбана, Венгрия будет защищать себя в случае нападения на страну.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна намерена продолжать свою миссию по урегулированию кризиса на Украине. Известно также, что Венгрия присоединится к платформе «Друзья мира».

Ранее Виктор Орбан заявил о движении мира к разделению на два блока.