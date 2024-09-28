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Посол РФ в Турции напомнил о желании Запада отменить все русское

Посол РФ Ерхов заявил о «маниакальном желании» Запада отменить все русское

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Шарифулин Валерий/ТАСС

Запад пытается отменить русскую культуру и традиции, используя для этого «язык ненависти и шантажа». Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, выступая на конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Анкаре, передает ТАСС.

По мнению дипломата, Российская Федерация сталкивается с агрессивной русофобией и открытой агрессией, поддерживаемой Украиной и некоторыми политиками стран Запада.

Ерхов подчеркнул, что Россия не сдастся под таким давлением и достигнет своих целей, а ее многонациональный народ, язык и культура «переживут всех», кто ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира.

Также посол напомнил о предстоящем юбилее Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году и заявил, что эта дата очень важна не только с исторической точки зрения, но и по той причине, что является напоминанием о последствиях «человеконенавистнической идеологии» и «политики извлечения выгоды из страдания других».

Ранее в Госдуме назвали положительный аспект санкций ЕС против российских артистов.

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