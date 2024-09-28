Китайский министр назвал цели платформы «Друзья мира»

Платформа «Друзья мира» выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И журналистам, передает пресс-служба МИД КНР.

Дипломат подчеркнул, что перекладывание вины на других не поспособствует охлаждению ситуации и не приведет к политическому урегулированию украинского кризиса.

В ходе этого же выступления Ван И заявил, что конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля, и оба государства должны исходить из интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга.

Встреча «Друзей мира» прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Помимо делегации Китая, в ней приняли участие представители Бразилии, Индонезии, ЮАР, Мексики, Замбии и еще 17 государств глобального Юга.

Ранее сообщалось, что «Друзья мира» подготовят площадку для саммита России и Украины.