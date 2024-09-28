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Свидетели заявили о причастности экс-мэра Сочи к хищению земли

Свидетели подтвердили причастность экс-мэра Сочи Копайгородского к преступлению

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Нина Зотина/РИА Новости

Свидетели подтвердили причастность бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к инкриминируемому ему преступлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Из материалов дела следует, что помимо показаний свидетелей, в суд предоставили результаты оперативно-розыскных мероприятий и другие процессуальные документы. На их основании была доказана обоснованность подозрения экс-главы города в причастности к преступлению.

Копайгородского арестовали 25 сентября. Согласно решению Мещанского районного суда Москвы, бывший мэр Сочи будет под стражей до 18 ноября.

Бывшего главу города задержали в Луганске. Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. После отставки Копайгородского задержали двух его предполагаемых подельников, это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-мэр Сочи попросил вернуть его на СВО.

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