Американским госслужащим запретили выезжать за пределы трех городов Израиля

Американским госслужащим и их семьям временно запретили покидать пределы Иерусалима, Беэр-Шевы и Тель-Авива в личных целях. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Израиле.

«Сотрудникам правительства США разрешено совершать транзитные поездки между этими тремя районами для личных поездок и в аэропорт Бен-Гурион», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что подобное решение было принято в качестве меры предосторожности. Дипломаты обратили внимание, что гражданам США в Израиле следует проявлять осторожность, поскольку связанные с безопасностью инциденты зачастую происходят без предупреждения.

В последнее время обстановка на Ближнем Востоке накалилась. Утром 23 сентября авиация Армии обороны Израиля начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Сообщалось, что массированным атакам подверглись множество деревень и ряд городов Ливана.

В ответ на удары бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ранее в Пентагоне пообещали продолжить помогать Израилю.