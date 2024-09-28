Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американским госслужащим запретили выезжать за пределы трех городов Израиля

Госслужащим США запретили выезжать из Иерусалима, Беэр-Шевы и Тель-Авива

close
AP

Американским госслужащим и их семьям временно запретили покидать пределы Иерусалима, Беэр-Шевы и Тель-Авива в личных целях. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Израиле.

«Сотрудникам правительства США разрешено совершать транзитные поездки между этими тремя районами для личных поездок и в аэропорт Бен-Гурион», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что подобное решение было принято в качестве меры предосторожности. Дипломаты обратили внимание, что гражданам США в Израиле следует проявлять осторожность, поскольку связанные с безопасностью инциденты зачастую происходят без предупреждения.

В последнее время обстановка на Ближнем Востоке накалилась. Утром 23 сентября авиация Армии обороны Израиля начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Сообщалось, что массированным атакам подверглись множество деревень и ряд городов Ливана.

В ответ на удары бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ранее в Пентагоне пообещали продолжить помогать Израилю.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами