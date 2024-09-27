Трамп не исключил новой встречи с Зеленским в ближайшее время

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил, что в ближайшем будущем проведет еще одни переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик сделал соответствующее заявление, общаясь с журналистом телеканала Fox News.

Во время беседы корреспондент поинтересовался у экс-хозяина Белого дома, стоит ли ожидать его новой встречи с Зеленским в скором времени.

«Очень даже может состояться», — ответил Трамп.

Также он пообещал, что однажды лично посетит Украину.

27 сентября в Нью-Йорке состоялись переговоры Зеленского и Трампа, которые продлились около часа. Бывший американский лидер согласился побеседовать с президентом Украины после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой.

При этом во время встречи экс-хозяин Белого дома выразил готовность «много работать» и сотрудничать с обеими сторонами, чтобы добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. В то же время он подчеркнул, что на долю Зеленского выпали невероятные испытания.

Ранее Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине.