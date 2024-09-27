Трамп пообещал Зеленскому найти «хорошее» решение украинского конфликта

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в случае своей победы на выборах сможет найти «хорошее» решение конфликта на Украине. Видео открытой части встречи опубликовано в YouTube.

«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон», — сказал Трамп.

Он отметил, что для этого пришло время.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в пятницу, 27 сентября, в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

Ранее Зеленский прибыл на встречу под усиленной охраной.