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Зеленский встретился с Трампом

Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Встреча проходит в башне Трампа в центре Манхэттена.

Зеленский прибыл на встречу под усиленной охраной. Кортеж с охраной полиции подъехал к башне Трампа рано утром по местному времени. Вокруг здания дежурят сотрудники полиции и спецслужбы, движение в этом месте частично перекрыто. Установлены бетонные и металлические барьеры, а также автоматические преграды для автомобилей.

Трамп согласился на встречу после того, как получил письмо от Зеленского с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом в последний месяц Трамп и Зеленский высказывались с критикой в отношении друг друга.

Ранее команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

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