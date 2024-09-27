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Зеленский прибыл в башню Трампа под усиленной охраной

Зеленский приехал в нью-йоркскую башню Трампа под усиленной охраной

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Jonathan Ernst/Reuters

Владимир Зеленский прибыл в пятницу, 27 сентября, на встречу с бывшим президентом США и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, находясь под усиленной охраной. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства отметил, что кортеж с охраной полиции подъехал к башне Трампа в центре Манхэттена рано утром по местному времени. Вокруг здания дежурят сотрудники полиции и спецслужбы, движение частично перекрыто. Установлены бетонные и металлические барьеры, а также автоматические преграды для машин вдоль прилегающей улицы.

Трамп согласился на встречу после того, как получил письмо от Зеленского с просьбой о контакте. И это при том, что республиканец ранее критиковал Зеленского, на своих митингах называя его «торгашом», подчеркивая, что каждый его визит заканчивается получением многомиллиардной помощи от США.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральная Ассамблея ООН. Ожидается, что украинский лидер примет участие в ряде мероприятий всемирной организации. В том числе он будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН и выступит на дебатах в ГА ООН. Кроме того, у Зеленского запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами.

Зеленский отказался ехать в имение Трампа.

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