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В Госдуме ответили на слова Вучича о завершении конфликта на Украине по корейскому сценарию

Депутат Белик назвал стратегической ошибкой корейский сценарий завершения конфликта на Украине

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Нина Зотина/РИА Новости

Завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию, как предположил президент Сербии Александр Вучич, будет стратегической ошибкой для России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Считаю, что корейский сценарий неприменим для нас как вариант завершения украинского конфликта, хотя о нем заявлял не только Вучич. Такой вариант может стать стратегической ошибкой для России. Дело в том, что корейский сценарий предполагает разделение территорий по неопределенному контуру и приостановку боевых действий. Это было бы выгодно Западу: провести ту самую условную линию, поделив территории на Россию и Украину, чтобы сохранять уровень напряженности на границе с нашей страной, и трансформировать происходящее в замороженный конфликт. Но передышку, которая позволит нашим врагам накопить силы и средства, допускать нельзя: снаряженная Западом до зубов за это время Украина укрепит свою боеспособность и с новыми силами начнет свой беспредел, так как все обещания и заверения Запада ничего не стоят и соблюдаться им не будут», — считает Белик.

Депутат также прокомментировал слова главы Сербии о том, что конфликт на Украине может продлиться еще 10 лет. Сам парламентарий цифру не назвал.

«Наш единственный вариант — выполнение задач специальной военной операции, и о временных рамках здесь говорить неправильно. Времени понадобится ровно столько, сколько займет достижение обозначенных целей», — заключил Белик.

О том, что вооруженный конфликт на Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию — на текущей линии фронта, президент Сербии заявил в интервью телеканалу Informer.

«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — сказал Вучич.

По его словам, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».

Ранее Вучич заявил, что после вступления в Евросоюз Сербия не будет продвигать интересы России в ЕС.

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