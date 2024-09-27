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Турция пока не получила ответа Сирии по встрече

Анкара не получила ответа Дамаска на предложение о встрече лидеров двух стран

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Турецкие власти пока не получили ответа от Дамаска на предложение по встрече лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Нет, пока никакого ответа нет», — отметил он.

На вопрос о месте вероятных переговоров, источник отметил, что оно «пока не определено», так как готовность сторон к встрече все еще не согласована. Он назвал «вопрос о месте» следующим этапом.

21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом. Он отметил, что ждет ответа со стороны Дамаска. Турецкий лидер подчеркнул, что хочет добиться, чтобы между двумя странами установились солидарность и единение. Он выразил надежду, что этого можно будет достичь на потенциальной встрече с Башаром Асадом.

В середине августа министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности границы.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.

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