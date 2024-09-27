Турция пока не получила ответа Сирии по встрече

Турецкие власти пока не получили ответа от Дамаска на предложение по встрече лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Нет, пока никакого ответа нет», — отметил он.

На вопрос о месте вероятных переговоров, источник отметил, что оно «пока не определено», так как готовность сторон к встрече все еще не согласована. Он назвал «вопрос о месте» следующим этапом.

21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом. Он отметил, что ждет ответа со стороны Дамаска. Турецкий лидер подчеркнул, что хочет добиться, чтобы между двумя странами установились солидарность и единение. Он выразил надежду, что этого можно будет достичь на потенциальной встрече с Башаром Асадом.

В середине августа министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности границы.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.