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Лукашенко рассказал, в чем сходятся Трамп и Харрис

Лукашенко: у Трампа и Харрис есть консенсус в противодействии Китаю

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Brian Snyder/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел кое-что общее между кандидатами в американские лидеры от Республиканской и Демократической партий — Дональдом Трампом и Камалой Харрис, передает БелТА. По его словам, оба политика в случае победы на выборах сохранят курс Вашингтона по сдерживанию Китая.

«Они уже там [в Азиатско-Тихоокеанском регионе] создают этот блок. Уже против Китая объединяют. Это их цель. Сейчас они об этом откровенно говорят. У них консенсус в этом плане в США. И Трамп там, или Камала Харрис, или [действующий президент США Джо] Байден — у них в этом плане консенсус. Это в интересах Америки», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что вся мощь США в настоящее время зависит от доллара. Лукашенко подчеркнул, что если Америка лишится своей валюты, то потеряет и свой статус в мировом сообществе.

«Как только мир их опустит на дно — американцев — они не жизнеспособны. Вот отбери у них сейчас доллар — они перестанут быть мировой страной, мировой державой», — резюмировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко сравнил выборы в США с сериалом.

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Выборы в США — 2024
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