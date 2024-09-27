Лукашенко ответил на вопрос, продолжится ли практика помилования осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что продолжит практику помилования осужденных в стране. Его слова передает агентство БелТА.

Он подчеркнул, что вопрос помилования является конституционной обязанностью президента, поэтому такую обязанность необходимо выполнять. Главе государства задали вопрос: «Верите ли вы в то, что они раскаялись?»

«Среди них будут те, которые обещали, каялись, что изменят свою позицию, не будут мешать другим людям. Бывает, что они нарушают свои обязательства», — ответил Лукашенко.

16 сентября президент Белоруссии указом помиловал еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных — шесть женщин, некоторые имеют хронические заболевания, являются инвалидами и пенсионерами. Их имена не раскрываются.

4 сентября Лукашенко помиловал 30 осужденных за участие в протестах. Большинство из них — родители несовершеннолетних детей.

Ранее Лукашенко заявил о готовности улучшить отношения с Польшей.