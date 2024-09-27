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Маск заявил, что Китай перегнал США по производственным мощностям

Маск: Китай превзошел США по производственным мощностям

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Китай превзошел США по производственным мощностям. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выразил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск.

«Первая приблизительная оценка производственных мощностей основывается на выработке электроэнергии. Китай значительно превысил промышленные мощности США», - подчеркнул бизнесмен, комментируя опубликованный пользователями в соцсети график, который свидетельствует, что КНР опережает Соединенные Штаты по выработке электроэнергии.

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп счел, что Китай может перегнать американскую сторону по объемам арсеналов ядерного оружия.

В июне в министерстве коммерции Китая заявляли, что Соединенным Штатам, предлагающим ограничить инвестиции в КНР, необходимо прекратить использовать торгово-экономические отношения в качестве оружия, Вашингтону нужно уважать законы функционирования рыночной экономики.

Ранее Маск рассказал, чего США никогда не достигнут при Харрис.

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