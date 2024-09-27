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NYT рассказала об исчезновении «звездной силы» Зеленского

NYT: визит Зеленского в США показал, что его «звездная сила» исчезает

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Leah Millis/Reuters

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в США показал, что в американской столице его встречают все более сдержанно, а его «звездная сила» слабеет. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Капитолийский холм менее двух лет назад, его встречали стоячие толпы, бурные овации… В четверг (26 сентября – прим. ред.) его приняли гораздо более сдержанно», - говорится в сообщении издания.

По мере затягивания украинского конфликта, пишет NYT, президент Украины получает «все более спокойные приемы в Вашингтоне», а также сталкивается с «гневными вопросами» со стороны некоторых республиканцев.

На фоне все этого, указывает издание, «звездная сила» Зеленского в Вашингтоне заметно слабеет.

До этого сообщалось, что визит Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании разозлил экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее в США назвали стратегической ошибкой визит Зеленского на завод в Пенсильвании.

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