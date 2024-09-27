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Посол Антонов прокомментировал визит Зеленского в США

Посол Антонов призвал политиков в США «опомниться» на фоне визита Зеленского

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Wong Maye-E/AP

Посол России в Вашингтоне призвал американских политиков «опомниться» на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что российская сторона не отступит от своих требований учитывать ее национальные интересы.

Посол отметил, что «ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить».

Антонов считает, что Вашингтон пытается «извратить правду заявлениями, что Россия не хочет мира и не пыталась его добиться».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытой встречи с двухпартийной группой сенаторов США попросил предоставить Киеву больше истребителей F-16, чтобы наносить удары вглубь России.

Сенаторы, бывшие на встрече, заявили, что Зеленский выразил разочарование тем, что администрация Байдена не передала оружие быстрее с момента, когда конгресс одобрил дополнительный пакет финансирования обороны в начале этого года.

26 сентября Владимир Зеленский посетил Капитолийский холм в Вашингтоне, где встретился с американскими законодателями. Его встретили лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконелл.

Ранее Пушков раскрыл, к чему приведет разрешение ВСУ бить вглубь России.

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