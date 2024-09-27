Посол РФ заявил о страхе Дании перед неудобными фактами по «Северным потокам»

Датские власти не продолжают расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как боятся неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине. Об этом посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин написал в своей статье для датской газеты Politiken.

Он отметил, что только Германия и Россия продолжают расследование дела о подрыве «Северных потоков».

«Немецкие следователи вышли на украинский след в этом уголовном деле. Появились подозреваемые в исполнении этой террористической атаки. О реакции со стороны Копенгагена ничего не известно. Датское расследование не возобновлено. Датские власти, видимо, всерьез опасаются, что в его ходе могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и призывы к дальнейшим поставкам вооружений киевскому режиму», — заявил дипломат.

В августе сообщалось, что правоохранительные органы ФРГ самостоятельно и независимо расследуют дело о подрыве «Северных потоков». В министерстве иностранных дел Германии призвали «дождаться результатов этого расследования», напомнив, что дело по «Северным потокам» ведет генеральная прокуратура страны.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее глава МИД Венгрии сравнил с шуткой расследования по «Северным потокам».