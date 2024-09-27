Трюдо оказался под угрозой вотума недоверия

Канадская оппозиционная Консервативная партия запустила в парламенте страны дебаты на тему вотума недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо, передает CTV. По информации телеканала, прения будут идти до 1 октября, а в конце будет организовано голосование за или против запуска данного процесса в отношении кабмина.

«В своих заявлениях консерваторы потребовали от других оппозиционных партий прекратить поддержку правящей Либеральной партии и дать канадцам решение, в котором они отчаянно нуждаются», — говорится в сообщении.

Как отмечает CTV, это уже вторая попытка оппозиционеров запустить процедуру вотума недоверия против Трюдо. Телеканал подчеркивает, что в прошлый раз консерваторам не хватило голосов Новой демократической партии и Квебекского блока, если в ходе дебатов им удастся перетянуть их на свою сторону, то процесс может быть запущен. При этом обе политические силы пока не делали четких заявлений относительно того, поддержат или отвергнут предложение консерваторов.

Ранее Трюдо объявил о полном одобрении ракетных ударов Украины вглубь российской территории.