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В конгрессе заявили, что увольнение Маркаровой не стоит на повестке дня

Сенатор Грэм заявил, что Зеленский не обсуждал с конгрессом отставку Маркаровой

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Nathan Howard/Reuters

Владимир Зеленский не обсуждал с конгрессом Соединенных Штатов отставку посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает газета The Hill.

«Я не думаю. Я не направлял такой запрос. Но то, что произошло в Пенсильвании, было ошибкой», — заявил Грэм.

Сенатор пояснил, что имеет в виду конфликт, появившийся между Зеленским и спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, который отказался от участия во встрече в конгрессе. Джонсон направил Зеленскому письмо с требованием уволить с должности посла Маркарову, которая организовала визит украинской делегации в спорный штат Пенсильвания прямо в разгар предвыборной гонки — таким образом, глава республиканцев в палате представителей обвинил Зеленского во вмешательстве в американские выборы.

До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Владимиру Зеленскому не стоило ездить на оборонный завод в Пенсильванию.

Ранее в США испугались последствий реализации «плана победы» Зеленского.

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