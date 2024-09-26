В России сравнили подходы Трампа и Байдена к Украине

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп полностью не согласен с украинской доктриной действующего американского лидера Джо Байдена, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление республиканского политика о том, что Украины больше нет и денег на ее восстановление не хватит во всем мире.

«По Украине Дональд Трамп выступает как гипер-реалист. Он не просто критически относится к военной помощи Киеву. Он напрочь отвергает украинскую доктрину Байдена, состоящую в том, чтобы «помогать столько, сколько потребуется». Трамп идет даже дальше: выступает против самого конфликта Запада с Россией из-за Украины», — отметил сенатор.

Он добавил, что Трамп покушается на «святая святых» американской политики, вызывая гнев «глубинного государства». Пушков указал, что речь идет о различных элитах, в том числе либералах и милитаристах.

«Поэтому оно на днях устами ведущих фигур Демпартии уже публично призывает «загасить» Трампа раз и навсегда <...> после двух покушений на него все прекрасно понимают, что это означает», — заключил сенатор.

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