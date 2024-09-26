Названы темы переговоров Лаврова с главой ООН

Предстоящая встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и главы МИД РФ Сергея Лаврова, запланированная на четверг, будет посвящена обсуждению актуальных международных проблем, включая кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на Украине и ряд других глобальных вопросов. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в интервью РИА Новости.

«Генсек Гутерреш готов обсудить с министром Лавровым любые вопросы, представляющие для него интерес», - подчеркнул Дюжаррик.

Он подтвердил, что встреча запланирована на сегодня и ожидается, что она пройдет во второй половине дня.

Сегодня Лавров обсудил с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу подготовку к предстоящему октябрьскому саммиту СНГ в Астане.

26 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в ООН призвали РФ и США сократить ядерные арсеналы.