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Армения и Азербайджан приложат усилия для заключения мира

Ереван и Баку договорились приложить усилия для подписания мирного соглашения

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Shutterstock/esfera

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели переговоры в Нью-Йорке, в рамках которых договорились приложить дополнительные усилия для заключения мирного соглашения между странами. Об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе отметили, что встреча состоялась по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена. По итогам переговоров Мирзоян и Байрамов выразили благодарность американскому коллеге за проявленную инициативу.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения. Политик отмечал, что армянская сторона предложила подписать его и восстановить дипломатические отношения.

26 сентября Пашинян сообщил, что Ереван предлагает Азербайджану подписать уже согласованные статьи мирного соглашения до проведения климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года. По мнению армянского лидера, это позволит создать стимулирующую среду для продвижения мирного процесса.

Ранее Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Ереваном и Баку.

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