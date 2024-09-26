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В Белом доме раскрыли инициатора визита Зеленского на завод в Пенсильвании

Белый дом: визит Зеленского в Пенсильванию организовали по запросу Украины

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Визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании организовали по запросу Украины, а не по инициативе США. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Украинцы попросили о посещении завода, на котором американские рабочие производят критически важное оборудование», — сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что два месяца назад Зеленский побывал в штате Юта для участия в мероприятии с губернатором-республиканцем. По ее словам, это было «очень схожее мероприятие».

26 сентября визит украинского лидера на военный завод в американском городе Скрэнтоне назвали одним из худших решений для политика, рассчитывающего на помощь Вашингтона. К такому выводу пришел журналист и политический обозреватель Бен Шапиро. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал ошибкой визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов.

Ранее сообщалось, что конгресс США начал расследование из-за визита Зеленского в штат Пенсильвания.

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