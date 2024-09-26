В парламенте Узбекистана призвали МИД РФ «заниматься своими делами»

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» на фоне скандала, произошедшего в местной школе, где учительница избила ученика за использование русского языка. Свое заявление он опубликовал в Telegram.

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — написал он.

По мнению Кадирова, российские власти пытаются поднять шум на ровном месте.

Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе: педагог русского языка ударила ученика за просьбу вести урок по-русски. Ситуацию на контроль взяла уполномоченная по правам ребенка в Республике.

На видеоролик отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила обеспокоенность содержанием записи и призвала принять меры к виновнику жестокого обращения.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте школьника заставили извиняться перед ударившей его учительницей.