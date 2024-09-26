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Власти Великобритании призвали население быть готовыми к войне

Палата лордов Великобритании призвала граждан готовиться к обороне

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Depositphotos

Палата лордов Великобритании призывает граждан готовиться к обороне. Обращение опубликовано в докладе комитета верхней палаты Соединенного Королевства по международным отношениям и обороне.

В заявлении говорится, что военный конфликт на территории Украины «стал отрезвляющим напоминанием об опасностях».

«На данный момент численность британской армии недостаточна», — говорится в документе.

Незадолго до этого глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что в стране будет упрощен прием на военную службу для новобранцев с навыками в области IT.

До этого Хили сообщал, что Великобритания не готова к масштабному конфликту из-за многолетнего недофинансирования армии страны.

Ранее в Британии оценили надежность укреплений ВСУ.

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