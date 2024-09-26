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Соратник Трампа допустил отказ Украины от территориальных претензий к РФ

Вэнс допустил отказ Киева от территориальных претензий для завершения конфликта

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат на пост вице-президента США Джеймс Дэвид Вэнс допустил, что Украина может отказаться от притязаний на территории, которые вошли в состав Российской Федерации для урегулирования конфликта. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Как сообщает NBC, журналисты спросили Вэнса, считает ли он, что Киев должен отказаться от притязаний на вошедшие в состав России регионы в обмен на завершение боевых действий.

Кандидат в вице-президенты США ответил, что «все варианты должны быть рассмотрены», но для определения потенциальных путей завершения конфликта необходимо сперва начать переговоры.

В то же время в штабе Дональда Трампа заявили, что Вэнс лишь обсуждал возможные концепции, которые могут стать частью большой программы урегулирования конфликта Москвы и Киева.

12 сентября кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта. Вэнс считает, что Трамп предложит представителям России, Украины и Европы выяснить, каким должно быть мирное урегулирование, а также какие положения оно должно включать в себя. Вэнс допустил, что соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны. Сам Трамп заявил, что завершить войну в Украине нужно с помощью «силы и мудрости».

Ранее Зеленский объяснил, чем ему не нравится Вэнс.

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