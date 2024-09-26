В России оценили обращение премьера Грузии к населению Абхазии и Южной Осетии

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с «Ридусом» прокомментировал обращение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом вступить в единое грузинское государство. По мнению эксперта, элиты в Сухуме опасаются воссоединения с Тбилиси.

«Им досталось независимое государство, и они стремятся его сохранить, чтобы никто не пришел и ничего не отобрал. <...> Это опасение адресовано не только Грузии, но и России. Поэтому каких-либо реальных предпосылок для воссоединения трех республик в границах Грузинской ССР я на данный момент не вижу», — сказал Силаев.

При этом он отметил, что Грузия осознает невозможность разрешения противоречий с Абхазией и Южной Осетией военным путем. С тех пор, по его словам, Тбилиси перешел «от кнута к прянику».

Кобахидзе обратился к абхазам и осетинам во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Грузии нужно восстановить все разрушенные мосты, а население Южной Осетии и Абхазии будут «приветствовать с открытым сердцем», подчеркнул премьер.

До этого глава грузинского кабмина заявлял, что республика начала войну с Южной Осетией в 2008 году, выполняя задачу, полученную извне.

Ранее в Грузии заявили, что не намерены мириться с Россией.