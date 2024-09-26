Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили обращение премьера Грузии к населению Абхазии и Южной Осетии

Политолог Силаев: в Абхазии боятся воссоединения с Грузией

close
Global Look Press

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с «Ридусом» прокомментировал обращение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом вступить в единое грузинское государство. По мнению эксперта, элиты в Сухуме опасаются воссоединения с Тбилиси.

«Им досталось независимое государство, и они стремятся его сохранить, чтобы никто не пришел и ничего не отобрал. <...> Это опасение адресовано не только Грузии, но и России. Поэтому каких-либо реальных предпосылок для воссоединения трех республик в границах Грузинской ССР я на данный момент не вижу», — сказал Силаев.

При этом он отметил, что Грузия осознает невозможность разрешения противоречий с Абхазией и Южной Осетией военным путем. С тех пор, по его словам, Тбилиси перешел «от кнута к прянику».

Кобахидзе обратился к абхазам и осетинам во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Грузии нужно восстановить все разрушенные мосты, а население Южной Осетии и Абхазии будут «приветствовать с открытым сердцем», подчеркнул премьер.

До этого глава грузинского кабмина заявлял, что республика начала войну с Южной Осетией в 2008 году, выполняя задачу, полученную извне.

Ранее в Грузии заявили, что не намерены мириться с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами