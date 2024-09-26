В Грузии заявили, что США могли не пустить премьера страны на ГА ООН

Руководство Соединенных Штатов всерьез рассматривало возможность запретить грузинскому премьер-министру Ираклию Кобахидзе въезд в страну для участия в сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе.

«У нас была информация и были разговоры о том, что рассматривалась возможность впустить или не впустить [Кобахидзе]», — рассказал представитель партии.

Более того, по словам Мдинарадзе, США хотели также отменить выступления грузинского премьера в рамках ГА ООН.

25 сентября стало известно, что Кобахидзе в последний момент был исключен из списка приглашенных иностранных лидеров на прием к президенту США Джо Байдену. Представитель администрации президента США пояснил, что одним из последних поводов исключения стало решение «Грузинской мечты» запретить оппозиционные партии.

Кобахидзе назвал это решение Белого дома несерьезным.

Ранее премьер Грузии обратился к населению Абхазии и Южной Осетии.