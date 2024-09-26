В России назвали изменение ядерной доктрины предупреждением Западу

Кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий заявил, что изменение ядерной доктрины РФ — это предупреждение Западу. Его слова передает РИА Новости.

По словам Бедрицкого, внесение изменений в ядерную доктрину являлось неизбежным.

«Мы находимся на той грани, когда необходимо менять документы. Учитывая, что смена документов приводила к политическим последствиям с 2014 года — это и Крым, и затем в целом ситуация по Украине, то это вот такое последнее предупреждение Западу», — поделился политолог.

До того подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис говорил, что изменения Россией условий применения ядерного оружия ставят страны Запада перед сложным выбором, такое решение не является «пустой угрозой».

Он уточнил, что корректировки ядерной доктрины РФ вряд ли можно считать «пустыми угрозами» в адрес Запада.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.