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Ученый высказался за возвращение к жизни Аральского моря

Ученый считает, что для «оживления» Аральского моря нужно политическое решение

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Для восстановления Аральского моря, а это является вполне реализуемым проектом, нужно политическое решение. Об этом РИА Новости заявил врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко.

«Судьбу этих рек страны бассейна решили давно — вода им нужна. Если в Средние века не было такого масштабного развития сельского хозяйства, промышленности, городов, потребляющих воду, то уже после 50-60-х годов прошлого века наметился такой тренд, и изменить что-то очень сложно. Здесь случай общих государственных политических решений», — заявил Шевченко.

Ученый пояснил, что Аральское море можно вернуть к жизни, только если значительно повысить сток впадающих в водоем рек Амударья и Сырдарья. Однако эти реки протекают по территории сразу нескольких стран Центральной Азии, в том числе Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана — а Аральское море находится только в Казахстане и Узбекистане.

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