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Абхазия пошла на уступки России в вопросах законодательства

Абхазский парламент приступил к принятию обещанных России законопроектов

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Абхазский парламент приступил к принятию обещанных России законопроектов после того, как Москва приостановила финансирование социальных программ республики. Об этом сообщает газета kp.ru.

Сообщается, что в среду, 25 сентября, депутаты парламента Абхазии спокойно ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». Этот закон был одним из камней преткновения между Москвой и Сухумом.

Еще одним таким спорным вопросом является законопроект о разрешении для россиян покупать коммерческую недвижимость.

До этого стало известно, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии.

Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сообщил, что приостановка выплат коснулась врачей, учителей, сотрудников силовых структур и других категорий.

Ранее в России исключили возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии.

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